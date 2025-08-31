لرعاية القطط والكلاب، جامعة أسيوط تطرح برنامج الحيوانات الأليفة

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة،عن إطلاق برنامج "تناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP)" لمرحلة البكالوريوس، للعام الدراسي 2025/ 2026. ويعد هذا البرنامج أحد البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى إعداد كوادر طبية بيطرية متخصصة في رعاية الحيوانات الأليفة.

ويشرف على البرنامج كل من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور جابر أحمد مجاهد، منسق البرنامج.

تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة وخدمة المجتمع

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير التعليم الطبي البيطري بالجامعة، مشيرًا إلى أنه يسهم في إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للعمل في مختلف القطاعات البيطرية، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة عالية.

ويأتي البرنامج في إطار حرص جامعة أسيوط على تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات الحديثة في مجال الطب البيطري. ويغطي البرنامج نحو 190 ساعة دراسية، مع توفير كافة الخدمات المعملية في نطاق محافظات الصعيد، ويمنح درجة البكالوريوس في الطب البيطري بتخصص تميز تناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة.

ويهدف برنامج جامعة أسيوط إلى التعريف العلمي بالحيوانات الأليفة (القطط والكلاب)، وطرق تربيتها ورعايتها وسلوكياتها، والتعامل معها في المنازل والمصالح الحكومية والشرطية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض المختلفة التي تصيبها وطرق التشخيص الحديث لها وأفضل طرق العلاج، ومنظومة طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية المركزة في مجال الحيوانات الأليفة.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو المعادلات العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين والمحولين من الكليات المناظرة وغير المناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى لقطاع كليات الطب البيطري بمصر. كما يشمل خريجي الكليات ذات الصلة مثل الزراعة، التمريض، العلوم، الطب البشري، العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة. ويشترط ألا يزيد عمر المتقدمين عن 35 عامًا، مع تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ويتم التخرج خلال 4 سنوات بخلاف سنة الامتياز، ويتيح البرنامج منحًا دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة والطلاب الحاصلين على GPA 3.4 فأكثر لكل فصل دراسي.

يؤهل برنامج كلية الطب البيطري الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب العملي والإعداد الأكاديمي، ليتمكنوا من العمل بكفاءة وفعالية في مختلف التخصصات البيطرية، مثل إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة والشرطة، والمستشفيات البيطرية، ومراكز تدريب كلاب الأمن والحراسة، بالإضافة إلى العمل في العيادات البيطرية الخاصة لرعاية وعلاج الحيوانات الأليفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.