إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال في المرج

أمرت نيابة المرج، بإخلاء سبيل طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال، بعد تداول صفحات مواقع التواصل لمقطع فيديو يظهر طرفاها الصلح مع بعضهم مشيرين إلى أن ما تلفظوا به جاء نتيجة الانفعال والتشاجر ولم يقصدوه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما.

وقال طرفي المشاجرة إنهم يحترمون القانون مبدين رغبتهم في التصالح والخروج نظرا لان لديهم أطفال صغار في الخارج.

فيديو مشاجرة فى المرج
كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة وبصحبتها آخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، وطرف ثانى (سيدتين وعامل) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى، وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم.


تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

