أول تعليق من مدرب المصري على رباعية فريقه في مرمى كهرباء الإسماعيلية (صور)

عبر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري خلال المؤتمر الصحفي المباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري عن سعادته، بمؤازرة محافظ بورسعيد ومجلس الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أن حرارة الجو أثرت بالسلب على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، وتابع إن بداية المباراة كانت صعبة واللاعبون تأثروا سلبيًا بنتيجة التعادل أمام حرس الحدود.

وأضاف ظهرنا في الشوط الأول بشكل متوسط وعدلنا من خطة اللعب في الشوط الثاني فتحسن الأداء.

وأكد أن تسجيل الهدف الأول في مباراة اليوم أعطى للاعبين الثقة فظهروا بمستواهم الطبيعي.

وتابع أن الفوز بمباراة اليوم كان ضروريًا قبل فترة التوقف والنقاط الثلاث غالية للغاية.

وكشف درسنا فريق كهرباء الإسماعيلية جيدا وأحيي جهازهم الفني على مجهوده الواضح معهم.

وأكد نسعى لاستغلال فترة التوقف في تطوير مستوى اللاعبين والمنافسة على المراكز الأولى ليست سهلة.

واشار أسعى لزيادة الشراسة الدفاعية للاعبين ونتدرب كثيرًا من أجل اللعب ككتلة واحدة.

وأكد أغلقنا صفحة مباراة اليوم على الفور ونبدأ على الفور التجهيز لمباراة الزمالك.

واختتم فترة التوقف الدولية المقبلة فرصة لالتقاط الأنفاس.

وشهدت مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز أبناء الباسلة برباعية نظيفة، حضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وكان في استقباله مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي ومحمد موسى المشرف على الفريق الأول وأبو العزايم محمد عضو المجلس، كما كان في استقباله محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة ببورسعيد،كما شهدت المباراة كذلك حضور اللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس.

مباراة المصري وكهرباء الاسماعيلية

وفاز فريق النادي المصري على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 4-0 خلال لقائهما على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري ضد كهرباء الاسماعيلية

أحرز رباعية المصري صلاح محسن في الدقيقة 68 وعمر الساعي في الدقيقة 79 وعبد الرحيم دغموم في الدقيقة 89

ومصطفى كشري هدف في مرماه في الدقيقة 74.

مباراة المصري وكهرباء الاسماعيلية

سيطر فريق المصري على أحداث الشوط الأول وفي الدقيقة 42 اضطر حكم المباراة للذهاب للفار في احتمالية وجود بطاقة حمراء من نصيب لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي بعد تدخل عنيف على لاعب المصري عبدالرحيم دغموم.

وبعد العودة من الفار حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي في الدقيقة 43.

عبد الرحيم دغموم

وشهدت مباراة اليوم بين المصري وكهرباء الإسماعيلية ببطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة حصول عبد الرحيم دغموم نجم المصري على جائزة أفضل لاعب وذلك للمباراة الثالثة خلال الأسابيع الخمس الماضية

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، حسن علي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا، حسين فيصل، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمباراة المصري

علي الجابري لحراسة المرمى

مصطفى كشري، ابراهيم عوض، محمد مدحت، عصام الفيومي لخط الظهر، مامادو سيلا، ماجد هاني، أحمد حمزاوي لخط الوسط، محمد اوناجم، علي سليمان، محمد شيكا لخط الهجوم

البدلاء: فرج شوقي، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد، عبد الفتاح شتا، عبد الرحمن بودا، اسلام عبد النعيم، حسن الشاذلي، كريم أشرف.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة الدوري برصيد 11 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ19 برصيد نقطتين.

