المصري يفوز على بالم هيلز 3-1 في الدوري الممتاز للسيدات (صور)

الكرة النسائية، فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على ضيفه فريق بالم هيلز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

المصري للكرة النسائية يفوز علي بالم هيلز

بتلك النتيجة حصل المصري على أول ثلاث نقاط، فيما ظل رصيد فريق بالم هيلز خاليًا من النقاط.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث تقدمت المحترفة أسانا ابراهيم بهدف مبكر للمصري في الدقيقة الثامنة قبل ان ينجح فريق بالم هيلز في إدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق المصري بشدة وأسفر هذا الضغط عن إحراز هدفين متتاليين عن طريق المحترفة أونايس جودوين والبديلة سهام شعبان لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من دنيا أحمد وحبيبة خالد ونورهان هدية وعمر شلبي.

تشكيل المصري للكرة النسائية أمام بالم هيلز



وضمت التشكيلة الأساسية كل من: هبه محمد لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبد الرازق ، مروة السعيد، مها حمدي لخط الظهر، سارة محمد، ديبوراه ماتوبي، فرح يوسف م لخط الوسط، سلمى محمد ، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء خلود السعيد، فرح أحمد، سهام شعبان، ياسمينا عصام، فرح حسن، هدى عبد اللطيف، رنا مسعد، ميار محمد، مريم السيد.

فيما شارك من دكة البدلاء كل من فرح أحمد، سهام شعبان، ياسمينا عصام، فرح حسن.

ويتكون الجهاز الفني من: حسام حمادة، مديرًا فنيًا ومحمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا ومحمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى ودكتور رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي وعادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.