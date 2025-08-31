الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

طارق مصطفى يكشف سبب رحيله عن البنك الأهلي

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

كشف طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، عن تفاصيل رحيله عن الفريق بشكل مفاجئ اليوم الأحد.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "اختلافات في وجهات النظر الخاصة بالفريق والنواحي الفنية بينه وبين إدارة النادي كانت سبب رحيلي".

وأكد طارق مصطفى أنه تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

رحيل طارق مصطفى عن البنك الأهلي 

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي إقالة مدربه طارق مصطفى من تدريب الفريق، ليكون أول ضحايا الموسم في الدوري المصري من المدربين.

رحيل  طارق مصطفى 

 وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: “وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة”.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

May be an image of ‎text that says '‎البنك الأهلى مبدارمی اي انعمى oFEgyel *#EoreCcvo Bank Aaptonal نادي البنك الأهلي يوجه الشكر لطارق مصطفى وجهازه المعاون وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق فى خطواتهم.المقبلة‎'‎

إقالة طارق مصطفى 

لم يحقق طارق مصطفى أي فوز مع فريق نادي البنك الأهلي خلال 5 جولات في بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج طارق مصطفى مع نادي البنك الأهلي كالتالي:

البنك الأهلي (0) - (0) غزل المحلة

البنك الأهلي (0) - (1) حرس الحدود

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0) - (0) طلائع الجيش

أيمن الرمادي يقترب من تولي تدريب البنك الأهلي 

يقترب نادي البنك الأهلي من إنهاء الاتفاق مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، لخلافة طارق مصطفى الذي رحل عن الفريق اليوم الأحد.

ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق الرمادي ومسئولي البنك الأهلي قبل الإعلان الرسمي لتوليه قيادة الفريق.

