الدوري الممتاز، تعادل المصري وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول

تعادل فريق النادي المصري ونظيره فريق كهرباء الإسماعيلية سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول خلال لقائهما على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري وكهرباء الاسماعيلية

سيطر فريق المصري على أحداث الشوط الأول وفي الدقيقة 42 اضطر حكم المباراة للذهاب للفار في احتمالية وجود بطاقة حمراء من نصيب لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي بعد تدخل عنيف على لاعب المصري عبدالرحيم دغموم.

وبعد العودة من الفار حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي في الدقيقة 43.

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، حسن علي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا، حسين فيصل، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمباراة المصري

علي الجابري لحراسة المرمى

مصطفى كشري، ابراهيم عوض، محمد مدحت، عصام الفيومي لخط الظهر، مامادو سيلا، ماجد هاني، أحمد حمزاوي لخط الوسط، محمد اوناجم، علي سليمان، محمد شيكا لخط الهجوم

البدلاء: فرج شوقي، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد، عبد الفتاح شتا، عبد الرحمن بودا، اسلام عبد النعيم، حسن الشاذلي، كريم أشرف.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

ويسعى المصري البورسعيدي الي تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية، وتفريطه في صدارة الدوري لصالح الزمالك للاستمرار في منافسة الكبار على التواجد في الصدارة، والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لجدول الدوري على أقل تقدير.

فيما يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية لتحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري، من أجل المنافسة على الهروب من المراكز الأخيرة في جدول مسابقة الدوري المصري، وتعويض الخسارة الأخيرة من سموحة في مشواره بظهوره الأول في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ19 برصيد نقطتين.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي 8 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إنبي 8 نقاط

5- بتروجيت 8 نقاط

6- غزل المحلة 7 نقاط

7- مودرن سبورت 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- زد 6 نقاط

10- سموحة 6

11- الجونة 6 نقاط

12- الأهلي 5 نقاط

13- حرس الحدود 5 نقاط

14- طلائع الجيش 5 نقاط

15- وادي دجلة 4 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.