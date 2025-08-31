حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة دوري Nile.

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: محمود ممدوح، ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، جودوين شيكا، محمد هلال، ادم رجم، عبد الرحمن رشدان

مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فريق مودرن سبورت نظيره حرس الحدود ضمن خامس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

