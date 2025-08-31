الرمادي يقترب من خلافة طارق مصطفى في البنك الأهلي

اقترب نادي البنك الأهلي من إنهاء الاتفاق مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، لخلافة طارق مصطفى الذي رحل عن الفريق اليوم الأحد.

ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق الرمادي ومسئولي البنك الأهلي قبل الإعلان الرسمي لتوليه قيادة الفريق.

رحيل طارق مصطفى عن البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي إقالة مدربه طارق مصطفى من تدريب الفريق ليكون أول ضحايا الموسم في الدوري المصري من المدربين.

رحيل طارق مصطفى

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: “وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة”.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

إقالة طارق مصطفى

لم يحقق طارق مصطفى أي فوز مع فريق نادي البنك الأهلي خلال 5 جولات في بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج طارق مصطفى مع نادي البنك الأهلي كالتالي:

البنك الأهلي (0) - (0) غزل المحلة

البنك الأهلي (0) - (1) حرس الحدود

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0) - (0) طلائع الجيش

