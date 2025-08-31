الأحد 31 أغسطس 2025
من الأقرب لتدريب سيراميكا حال رحيل علي ماهر للأهلي؟

حالة من القلق تسيطر على الأجواء داخل نادي سيراميكا كليوباترا بعد أنباء اقتراب علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي بالنادي من تولي تدريب الأهلي. 

وبدأ مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا الدخول في مفاوضات مع بعض المدربين تحسبا لرحيل علي ماهر وأبرزهم طارق مصطفى وخالد جلال.

ويعد أحد الثنائي الأقرب لخلافة علي ماهر حيث يتم التفضيل بينهما لاختيار أحدهما حال رحيل علي ماهر 

اقتراب علي ماهر من تدريب الأهلي 

وقال مصدر داخل الأهلي: إن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا يبقى قريبا بقوة من قيادة النادي الأهلي خلفا للاسباني ريبيرو.

وعلمت فيتو أن علي ماهر يتواجد في جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضى للاتفاق على اختياره لخلافة ريبيرو.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

رحيل طارق مصطفى عن البنك الأهلي 

وأعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي إقالة مدربه طارق مصطفى من تدريب الفريق ليكون أول ضحايا الموسم في الدوري المصري من المدربين. 

