المصري يبحث استعادة القمة من الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

يلتقي فريق النادي المصري نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

ويسعى المصري البورسعيدي الي تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية، وتفريطه في صدارة الدوري لصالح الزمالك للاستمرار في منافسة الكبار على التواجد في الصدارة، والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لجدول الدوري على أقل تقدير.

فيما يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية لتحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري، من أجل المنافسة على الهروب من المراكز الأخيرة في جدول مسابقة الدوري المصري، وتعويض الخسارة الأخيرة من سموحة في مشواره بظهوره الأول في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ19 برصيد نقطتين.

قائمة المصري امام كهرباء الاسماعيليه

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

عصام ثروت، محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، حسن علي، محمود حمادة، كريم بامبو، بونور موجيشا، حسين فيصل، أحمد علي عامر، ميدو جابر، عمر الساعي لخط الوسط.

منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم لخط الهجوم.

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي 8 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إنبي 8 نقاط

5- بتروجيت 8 نقاط

6- غزل المحلة 7 نقاط

7- مودرن سبورت 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- زد 6 نقاط

10- سموحة 6

11- الجونة 6 نقاط

12- الأهلي 5 نقاط

13- حرس الحدود 5 نقاط

14- طلائع الجيش 5 نقاط

15- وادي دجلة 4 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

