صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد قليل بالجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز .

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، حسن علي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا، حسين فيصل، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

ويلتقي فريق النادي المصري نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتازة

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

ويسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية، وتفريطه في صدارة الدوري لصالح الزمالك للاستمرار في منافسة الكبار على التواجد في الصدارة، والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لجدول الدوري على أقل تقدير.

فيما يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية لتحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري، من أجل المنافسة على الهروب من المراكز الأخيرة في جدول مسابقة الدوري المصري، وتعويض الخسارة الأخيرة من سموحة في مشواره بظهوره الأول في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ 19 برصيد نقطتين.

