الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد قليل بالجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز .

 

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

 

عصام ثروت  لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي  ،  خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر 
محمد مخلوف  ، محمود حمادة   كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
عبد الرحيم دغموم  ، أحمد علي عامر  ، منذر طمين  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن  

البدلاء: 
محمود حمدي، كريم العراقي، حسن علي  ، أحمد أيمن منصور  ،  بونور موجيشا، حسين فيصل،  ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

 

ويلتقي فريق النادي المصري نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتازة 

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية 

ويسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية، وتفريطه في صدارة الدوري لصالح الزمالك للاستمرار في منافسة الكبار على التواجد في الصدارة، والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لجدول الدوري على أقل تقدير.

فيما يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية لتحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري، من أجل المنافسة على الهروب من المراكز الأخيرة في جدول مسابقة الدوري المصري، وتعويض الخسارة الأخيرة من سموحة في مشواره بظهوره الأول في مسابقة الدوري المصري. 

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ 19 برصيد نقطتين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز كهرباء الاسماعيلية المصري المصري البورسعيدي مباراة المصري وكهرباء الاسماعيلية

مواد متعلقة

من الأقرب لتدريب سيراميكا حال رحيل علي ماهر للأهلي؟

أيمن الرمادي مديرا فنيا للبنك الأهلي وعبد الواحد السيد لـ"الكرة"

طارق مصطفى يكشف سبب رحيله عن البنك الأهلي

الرمادي يقترب من خلافة طارق مصطفى في البنك الأهلي

موعد مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود في الدوري المصري والقناة الناقلة

المصري يبحث عن استعادة القمة من الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

هل يخون صديقه؟.. رد فعل مدرب بيراميدز عن إمكانية خلافة ريبيرو

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة ليفربول وآرسنال والزمالك ضد وادي دجلة

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads