موعد مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريق مودرن سبورت مع نظيره حرس الحدود مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

ويلتقي فريق مودرن سبورت مع نظيره حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

يسعى فريق مودرن لمواصلة عروضه القوية بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية والانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الانطلاقة القوية في الموسم الحالي.

ويبحث حرس الحدود عن تصحيح المسار بتحقيق الفوز اليوم لكن مهمته لن تكون سهلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي 8 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إنبي 8 نقاط

5- بتروجيت 8 نقاط

6- غزل المحلة 7 نقاط

7- مودرن سبورت 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- زد 6 نقاط

10- سموحة 6

11- الجونة 6 نقاط

12- الأهلي 5 نقاط

13- حرس الحدود 5 نقاط

14- طلائع الجيش 5 نقاط

15- وادي دجلة 4 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة.

