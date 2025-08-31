الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد الكرتي والبرازيلي إيفرتون يخضعان لتحليل المنشطات بعد فوز بيراميدز على الأهلي

وليد الكرتي، فيتو
وليد الكرتي، فيتو

خضع ثنائي فريق نادي بيراميدز المغربي وليد الكرتي والبرازيلي إيفرتون داسيلفا لتحليل المنشطات عقب الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على الأهلي بهدفين دون مقابل في خامس جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

وحصل فريق بيراميدز على راحة لمدة ٥ أيام حيث من المقرر أن يعود بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم ١٤ سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

 

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي وبعد الفوز على الأهلي في الدوري.

مباراة الاهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يعود بيراميدز بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم ١٤ سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

 

مباراة الاهلي ضد بيراميدز

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز.

وقدم الكرتي واحدة من أفضل مبارياته أمام الأهلي وسجل هدفي المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الاهلي ضد بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز بيراميدز الأهلي الدوري الممتاز وليد الكرتي إيفرتون داسيلفا

مواد متعلقة

مهرجان أهداف، باريس سان جيرمان يمطر شباك تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

نابولي يفوز على كالياري بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

روما يفوز على بيزا بهدف في الدوري الإيطالي

غزل المحلة يكتسح الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

20 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

الشيبي يغادر القاهرة للانضمام لمنتخب المغرب

بيراميدز يتكتم على قائمة تشكيله أمام الأهلي

الأكثر قراءة

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

تعرف على كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص وفق القانون

انخفاض البتلو 43 جنيهًا والكندوز 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads