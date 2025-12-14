أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالمرج (فيديو وصور)

18 حجم الخط

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرةوالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بحي المرج اليوم الأحد.

سوق اليوم الواحد بحى المرج

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

توفير السلع أمام المواطنين بأسعار مناسبة

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفيما يلي أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بحي المرج:

كيلو مكرونة بساطة: 25 جنيها .

كيلو أرز حبوبة: 27 جنيها.

ويصل سعر طبق البيض 110 جنيها بدلا من 130 جنيها.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتى:

كيلو فلفل أحمر: 20 جنيها.

كيلو بسلة:22 جنيها.

خس كابوتشا: 10 جنيها.

كيلو بطاطس: 10 جنيها.

كيلو بطاطا:13 جنيها.

كيلو باذنجان رومى: 11جنيها.

كيلو فلفل رومى: 15 جنيها.

كرنبة بلدى: 30 جنيها.

قرنبيطة: 16 جنيها.

وجاءت أسعار الزيوت كالآتى:

زيت سما خليط 900 ملى: 64 جنيها.

زيت سما دوار الشمس لتر:69 جنيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.