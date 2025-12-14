الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالمرج (فيديو وصور)

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو
18 حجم الخط
ads

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرةوالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بحي المرج اليوم الأحد.

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق "اليوم الواحد" بالمرج لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بعين شمس (صور)

سوق اليوم الواحد بحى المرج

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

 

توفير السلع أمام المواطنين بأسعار مناسبة

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفيما يلي أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بحي المرج:
كيلو مكرونة بساطة: 25 جنيها .
كيلو أرز حبوبة: 27 جنيها.
ويصل سعر طبق البيض 110 جنيها بدلا من 130 جنيها.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتى:  

كيلو فلفل أحمر: 20 جنيها.
كيلو بسلة:22 جنيها.
خس كابوتشا: 10 جنيها.
كيلو بطاطس: 10 جنيها.
كيلو بطاطا:13 جنيها.
كيلو باذنجان رومى: 11جنيها.
كيلو فلفل رومى: 15 جنيها.
كرنبة بلدى: 30 جنيها.
قرنبيطة: 16 جنيها.

وجاءت أسعار الزيوت كالآتى:

زيت سما خليط 900 ملى: 64 جنيها.
زيت سما دوار الشمس لتر:69 جنيها. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بالمرج سعر طبق البيض

مواد متعلقة

رئيسة حي شرق الإسكندرية تتفقد سوق اليوم الواحد

بتخفيضات تصل لـ 50%، محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد في 15 مايو

الطماطم بـ15 والبطاطس بـ10، أسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد بالوادي الجديد

نقل سوق اليوم الواحد إلى الموقع الحضاري بالفرافرة في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

مقتل مسلح وإصابة الآخر، تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على حفلة حانوكا في أستراليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads