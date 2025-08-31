ريال مدريد يفوز على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني (فيديو)

فاز فريق ريال مدريد على ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ريال مدريد وريال مايوركا

تقدم ريال مايوركا بهدف مفاجئ في الدقيقة 18 عبر فيدات موريكي، وتعادل التركي أردا جولر للملكي في الدقيقة 37، قبل أن يسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الثاني في الدقيقة 38، وأضاف مبابي هدفا قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاؤه.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

- الدفاع: أرنولد، هويسن، ميليتاو، كاريراس

- الوسط: تشواميني، أردا جولر، فالفيردي

- الهجوم: ماستانتونو، فينيسيوس، مبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.