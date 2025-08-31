الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

ريال مدريد يفوز على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد، فيتو
فاز فريق ريال مدريد على ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

 

ريال مدريد وريال مايوركا

تقدم ريال مايوركا بهدف مفاجئ في الدقيقة 18 عبر فيدات موريكي، وتعادل التركي أردا جولر للملكي في الدقيقة 37، قبل أن يسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الثاني في الدقيقة 38، وأضاف مبابي هدفا قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاؤه.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: كورتوا

- الدفاع: أرنولد، هويسن، ميليتاو، كاريراس

- الوسط: تشواميني، أردا جولر، فالفيردي

- الهجوم: ماستانتونو، فينيسيوس، مبابي.

