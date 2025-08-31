هل يخون صديقه؟.. رد فعل مدرب بيراميدز عن إمكانية خلافة ريبيرو

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا عاجلا خلال الساعات القادمة لحسم ملف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار على قرار إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في الدوري الممتاز.

ومن جانبه، رفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الحديث عن فريق الأهلي قائلا: “لا أريد الحديث عن الأهلي حاليا المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو صديق شخصي لي وواجهته في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي عندما لعب بيراميدز ضد أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي”.

وواصل: "لو كان لي رأي فيما يخص الأهلي فإن ريبيرو يحتاج فقط إلى الوقت لتطبيق أفكاره".

وعند سؤاله حول إمكانية مغادرة بيراميدز وتدريب الأهلي اكتفى بالضحك، وغادر المؤتمر الصحفي.

وكشف: “بعض العناصر غابت عن فترة الإعداد للإصابة وسنقيم فترة إعداد جديدة في التوقف الدولي وهو أمر غير معتاد”.

وأوضح أن بيراميدز فريق كبير ويطمح لحصد لقب الدوري وهو طموحي الشخصي أيضا.

وتابع: "خلال الفترة القادمة سأحاول تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة".

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز.

وقدم الكرتي واحدة من أفضل مبارياته أمام الأهلي وسجل هدفي المباراة.

وخضع ثنائي فريق نادي بيراميدز المغربي وليد الكرتي والبرازيلي إيفرتون داسيلفا لتحليل المنشطات عقب الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي وبعد الفوز على الأهلي في الدوري.

مباراة الاهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يعود بيراميدز بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم ١٤ سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

