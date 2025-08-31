خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن فتح النادي الأهلي خط اتصال مع أحد مدربي الزمالك السابقين بعد اقتراب ريبيرو المدير الفني من الرحيل عقب الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة.

وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يتواصل مع جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي لتولي المسئولية والمدرب يبدي موافقته على أن يتحمل الأهلي الشرط الجزائي".



وكانت جماهير النادي الأهلي شنت هجوما حادا على خوسيه ريبيرو مدرب الفريق عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز.

وطالبت جماهير النادي الأهلي، مجلس إدارة الأحمر برئاسة الخطيب برحيل المدرب الإسباني.

كما هاجمت جماهير النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس الأحمر، ورددت هتافات ضده قائلة: “يا خطيب اسمعنا.. النادي الأهلي بتاعنا”.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بيراميدز كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي كالتالي:

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

