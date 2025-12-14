الأحد 14 ديسمبر 2025
الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

مجلس الدولة والنواب
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلساتها للفصل في 31 طعنا انتخابيا على نتائج  19 دائرة ملغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وذلك على مدار المدة المحددة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 10 أيام تبدأ من اليوم.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 31 طعنا على نتيجة  19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

وأعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا. 

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون 

وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من استقبال 13 ديسمبر، وبدات نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الاولى بمحافظات المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.

