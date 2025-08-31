مهرجان أهداف، باريس سان جيرمان يمطر شباك تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا على تولوز بنتيجة 6-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

جاءت سداسية الفريق الباريسي عبر كل من؛ جواو نيفيز (هاتريك ) في الدقائق 7 و14 و78 وبرادلي باركولا في الدقيقة 9 وعثمان ديمبيلي هدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 31 و51.

سجل لتولوز تشارلي كريسويل في الدقيقة 37 ويان في الدقيقة 89 وأليكيس في الدقيقية 90.

تشكيل باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

- الدفاع: حكيمي، بيرالدو، زاباراني، نونو مينديز

- الوسط: جواو نيفيز، فابيان رويز، فيتينيا

- الهجوم: دوي، ديمبيلي، باركولا.

تولوز ضد بي اس جي

وتقام اليوم 5 مباريات أنجيه مع ستاد رين، ولوهافر مع نيس، وموناكو مع ستراسبورج، وتختتم المباريات بمباراة أولمبيك ليون مع أولمبيك مارسيليا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026 عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري ابطال اوروبا، لكل من بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل، أتلتيك بيلباو وذلك في مرحلة الدوري من البطولة في الموسم الجديد.

