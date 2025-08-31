الأحد 31 أغسطس 2025
نابولي يفوز على كالياري بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

فاز فريق نابولي على كالياري بهدف دون رد على ملعب دييجو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

أحرز هدف نابولي أندريه انجويسا في الدقيقة 90.

فريق الجنوب كان قد بدأ موسم الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين على حساب ساسولو بنتيجة (2-0) في الجولة الإفتتاحية.

بهذه النتيجة يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على سجله خاليًا من الأهداف.

بينما تواجد كالياري في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطة واحدة جمعهما من التعادل في لقاء وخسارة مثله وتسجيل هدفًا وتلقي 2.

 

تشكيل نابولي 

 

ميريت - دي لورينزو - رحماني - خوان جيسوس - سبينازولا - لوبوتكا - بوليتانو - أنجويسا - دي بروين - ماكتوميناي - لوكا.

 

تشكيل كالياري

كابريلي - زابا - مينا - لوبيرتو - أوبيرت - ديولا - براتي - أدوبو - فولورونشو - باليسترا – إسبوزيتو.

