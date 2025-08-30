20 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، والذي يبدأ عصر اليوم بالسويس، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدا الأحد على ستاد السويس الجديد.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

عصام ثروت، محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.



محمد مخلوف، حسن علي، محمود حمادة، كريم بامبو، بونور موجيشا، حسين فيصل، أحمد علي عامر، ميدو جابر، عمر الساعي لخط الوسط.



منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم لخط الهجوم.

