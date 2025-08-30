الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

غياب نجم الفريق للإصابة، فيريرا يعلن قائمة الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي تخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

مهدي سليمان.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

محمد السيد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

أحمد حمدي.

عبد الله السعيد.

عمرو ناصر.

شيكو بانزا.

خوان بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة غدا الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

 تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

الزمالك وادي دجلة الزمالك ووادي دجلة مباراة الزمالك ووادي دجلة الدوري الممتاز

