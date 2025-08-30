السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

المغرب بطلا لكأس الأمم الأفريقية للمحليين بعد الفوز على مدغشقر 3-2

المغرب
المغرب

أحرز منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بعد الفوز على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في نهائي النسخة الحالية على ملعب "موي الدولي".

نهائي أمم إفريقيا للمحليين 

وكان قد تأهل منتخب المغرب الذي حصد اللقب 3 مرات بعد لقب اليوم، إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2025، بعد فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وافتتح جوزيف لايوس سامب التسجيل للسنغال في الدقيقة 16، قبل أن يدرك صابر بوغرين التعادل للمغرب في الدقيقة 23، وفي ركلات الترجيح، حسم "أسود الأطلس" التأهل بنتيجة 5-3.

في المقابل صنع منتخب مدغشقر تاريخًا جديدًا في كرة القدم الأفريقية، بعدما بلغ نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام منتخب السودان بمدينة دار السلام.

وشهدت النسخة الثامنة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تقام في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، منافسات قوية منذ الدور الأول، وفاز مدغشقر على أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، وتعادل مع موريتانيا، وخسر أمام تنزانيا، قبل أن يتجاوز كينيا بركلات الترجيح في دور الثمانية بعد التعادل 1-1.

ومن المقرر أن يحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 3.5 مليون دولار من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

المغرب منتخب المغرب كاس الامم الافريقية للمحليين نهائي أمم إفريقيا للمحليين مدغشقر

