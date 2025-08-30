تشيلسي يفوز على فولهام 2-0 ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

فاز فريق تشيلسي على نظيره فولهام، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

أهداف مباراة تشيلسي وفولهام

وجاء هدف تشيلسي الأول عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 9+45، فيما سجل الهدف الثاني لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الدقيقة 56.

بهذه النتيجة يتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

يضم تشكيل تشيلسي أمام فولهام كلا من:

حارس المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا، جوستو، توسين، شالوباه

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: جواو بيدرو، استيفاو، بيدرو نيتو، ديلاب

يضم تشكيل فولهام ضد تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: بيرنارد لينو

في خط الدفاع: كاستانيي ـ يواكيم أندرسن ـ بايسي ـ كيني تيتي

في خط الوسط: سيسنيون ـ ساندر بيرج ـ إيووبي

في خط الهجوم: جوشا كينج ـ ساسا لوكيتش ـ رودريجو مونيز



تاريخ المواجهات بين الفريقين

وتواجه الفريقان في 90 مباراة سابقة، حيث حقق تشيلسي 53 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لفولهام و26 تعادلًا.

وسجل تشيلسي 148 هدفًا، بينما أحرز فولهام 79 هدفًا، ليعكس هذا التاريخ تفوق البلوز في المواجهات المباشرة، مما يعطيهم أفضلية نفسية قبل اللقاء.

