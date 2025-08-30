السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حمدي يطلب المشاركة مع الزمالك من أجل تجديد عقده

أحمد حمدي
أحمد حمدي

طلب أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة بصفة أساسية من أجل تجديد عقده، خاصة أنه مستبعد تماما من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا.

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويسعى جون إدوارد المدير الرياضي لحسم ملف تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة غدا الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

 تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا أحمد حمدي تجديد عقد أحمد حمدي

