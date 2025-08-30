رغم أزمته الصحية، حسن شحاتة يوجه رسالة للمسئولين بشأن أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

وجه حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية السابق، رسالة عاجلة بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر التي قررت وزارة الإسكان سحبها خلال الفترة الماضية.

ونشر حسن شحاتة فيديو عبر حسابه الرسمي بفيس بوك قال خلاله: “بطمن جماهير الزمالك وكل من يحب حسن شحاتة على صحتي بسبب الأزمة التي مريت بيها الفترة اللي فاتت”.

وتابع: “أناشد الدولة باستعادة الزمالك أرض أكتوبر لأن سيكون بها ملاعب مختلفة ومثل هذه الخطوة لن تكون في مصلحة الزمالك فقط، بل ستعود بالنفع على الدولة بأكملها”.

وأتم: "بناشد الدولة عشان يعيدوا التفكير في أزمة سحب أرض الزمالك في أكتوبر إن شاء الله.

الزمالك يشكر وزير الإسكان على دعوته لبحث أزمة أرض أكتوبر

فيما اجتمع، الخميس الماضي، وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع وزير الإسكان وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بناءً على دعوة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الإسكان يعلن دعم الزمالك

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

رفع مذكرة لرئيس الوزراء

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسئولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

ووجه حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر للوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك.

