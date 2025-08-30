السبت 30 أغسطس 2025
الجونة وزد يتعادلان 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (فيديو)

زد
زد

تعادل فريق الجونة مع نظيره زد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق علي جمال بهدف خاطئ في مرماه بالدقيقة 5+90.

تشكيل زد ضد الجونة

الصورة

تشكيل الجونة ضد زد 

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎#5 #5EPK8JA PREMIER EOYPTIAN EAQUE ELCOUNAFC ELSULNAFC HAFC LIFA ZEDFC 23 STARTING Χι ករយុ 2 13 M.ALAA 18 ABDELGAWAD A.ABDELRASOUL SABER ELSHEMY 19 ALIEU JATTA HAFIZ IBRAHIM 29 BELAL EL SAYED 22 24 M.HASSOUNA SAMUEL OJO SUBSTITUTES 1AHMED MASSOUD 17 GAMAL SALAH 10 MOHAMED MAHMOUD MARWAN MOHSEN BELIA 25 ABDALLAH SAID 30 MOHAMED EMAD 36 ALPHA TURAY M.ELNAHAS ALI EL-ZAHDI #THEGOUNIES‎‏'‏‏

 مباراة الجونة وزد 

ووقع زد في فخ الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

يحتل فريق الجونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد زد في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

