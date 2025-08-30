الجونة وزد يتعادلان 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (فيديو)

تعادل فريق الجونة مع نظيره زد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق علي جمال بهدف خاطئ في مرماه بالدقيقة 5+90.

تشكيل زد ضد الجونة

تشكيل الجونة ضد زد

مباراة الجونة وزد

ووقع زد في فخ الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

يحتل فريق الجونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد زد في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

