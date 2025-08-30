السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بيرنلي بهدف عكسي في الشوط الأول

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر يونايتد، على نظيره بيرنلي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، على أرضية ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

هدف مانشستر يونايتد في شباك بيرنلي 

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق جوشوا كولين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بيرنلي 

ويبدأ مانشستر يونايتد أمام بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: بايندير

في خط الدفاع: يورو - دي ليخت - شاو

في خط الوسط: ديالو - كاسيميرو - برونو - دالوت

في خط الهجوم: مبويمو - كونيا - ماونت.

مانشستر يونايتد يودع كأس كاراباو

وأطاح فريق جريمسبي تاون بفريق مانشستر يونايتد العريق من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كأس كاراباو" بعد التعادل معه 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة والفوز بضربات ترجيح ماراثونية 11/12.

 

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 

السبت 30 أغسطس 2025

 

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

 

