مانشستر يونايتد يحقق أول فوز في الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي 3-2

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد، على نظيره بيرنلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

جاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق جوشوا كولين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، ثم أدرك بيرنلي التعادل عن طريق فوستر في الدقيقة 55.

ثم رد مبيومو بهدف مانشستر الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيرنلي مجددا عن طريق أنتوني في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 7+90 سجل برونو فيرنانديز هدف الفوز من ركلة جزاء.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

ويبدأ مانشستر يونايتد أمام بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: بايندير

في خط الدفاع: يورو - دي ليخت - شاو

في خط الوسط: ديالو - كاسيميرو - برونو - دالوت

في خط الهجوم: مبويمو - كونيا - ماونت.

مانشستر يونايتد يودع كأس كاراباو

وأطاح فريق جريمسبي تاون بفريق مانشستر يونايتد العريق من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كأس كاراباو" بعد التعادل معه 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة والفوز بضربات ترجيح ماراثونية 11/12.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

السبت 30 أغسطس 2025

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

