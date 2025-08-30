السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الجونة ضد زد في الدوري الممتاز

الجونة
الجونة

 يلتقي فريق الجونة نظيره زد، اليوم السبت، على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل زد ضد الجونة

الصورة

تشكيل الجونة ضد زد 

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎#5 #5EPK8JA PREMIER EOYPTIAN EAQUE ELCOUNAFC ELSULNAFC HAFC LIFA ZEDFC 23 STARTING Χι ករយុ 2 13 M.ALAA 18 ABDELGAWAD A.ABDELRASOUL SABER ELSHEMY 19 ALIEU JATTA HAFIZ IBRAHIM 29 BELAL EL SAYED 22 24 M.HASSOUNA SAMUEL OJO SUBSTITUTES 1AHMED MASSOUD 17 GAMAL SALAH 10 MOHAMED MAHMOUD MARWAN MOHSEN BELIA 25 ABDALLAH SAID 30 MOHAMED EMAD 36 ALPHA TURAY M.ELNAHAS ALI EL-ZAHDI #THEGOUNIES‎‏'‏‏

موعد مباراة الجونة وزد 

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة وزد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

ووقع زد في فخ الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ويأمل في استعادة عروضه القوية تحت قيادة محمد شوقي.

وخصص محمد شوقي مدرب زد، محاضرة فنية كاملة للتحذير من الكرات العرضية مع الأجواء الهوائية الكبيرة المعروفة في الجونة، إلى جانب ضرورة غلق منطقة العمق أمام المنافس لحرمانه من التسديد.

وعرض محمد شوقي مدرب زد، مقاطع فيديو لمباريات الجولة الأولى في الدوري المصري، وشرح نقاط القوة والضعف لدى الأخير وتحديد مصادر الخطورة المطلوب مراقبتها من جانب مدافعيه.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد زد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

