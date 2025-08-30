التشكيل الرسمي لمباراة الجونة ضد زد في الدوري الممتاز

يلتقي فريق الجونة نظيره زد، اليوم السبت، على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل زد ضد الجونة

تشكيل الجونة ضد زد

موعد مباراة الجونة وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة وزد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

ووقع زد في فخ الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ويأمل في استعادة عروضه القوية تحت قيادة محمد شوقي.

وخصص محمد شوقي مدرب زد، محاضرة فنية كاملة للتحذير من الكرات العرضية مع الأجواء الهوائية الكبيرة المعروفة في الجونة، إلى جانب ضرورة غلق منطقة العمق أمام المنافس لحرمانه من التسديد.

وعرض محمد شوقي مدرب زد، مقاطع فيديو لمباريات الجولة الأولى في الدوري المصري، وشرح نقاط القوة والضعف لدى الأخير وتحديد مصادر الخطورة المطلوب مراقبتها من جانب مدافعيه.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد زد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

