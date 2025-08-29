السبت 30 أغسطس 2025
فالنسيا يتقدم بهدف أمام خيتافي بالشوط الأول في الدوري الإسباني

تقدم فريق فالنسيا بهدف مقابل لا شيء أمام خيتافي بالشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب ميستايا، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا". 

وأحرز هدف فالنسيا مختار دياخابي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

تشكيل فالنسيا أمام خيتافي 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني 
 

ويتواجد فالنسيا في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعد مباراتين، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد أن سجل الفريق أربعة أهداف واستقبل ثلاثة، ما يعكس تفوق الفريق الضيف بشكل طفيف قبل مواجهة الليلة.

تاريخ المواجهات بين فالنسيا وخيتافي

تاريخ لقاءات الفريقين يشير إلى أفضلية نسبية لفالنسيا، حيث فاز الفريق في آخر لقاء جمعهما في مايو 2025 بثلاثة أهداف نظيفة. 

كما سجلت المواجهات السابقة تعادلًا مثيرًا في أكتوبر 2024، وفوز فالنسيا بهدف نظيف في مارس من نفس العام، بينما تمكن خيتافي من الفوز في ديسمبر 2023 بهدف دون رد.

