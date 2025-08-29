غيابات بالجملة، التشكيل المتوقع للهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، نظيره الرياض في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي 2025-2026 في المباراة التي ستقام على ملعب المملكة آرينا الساعة 6.50 مساء اليوم الجمعة.



ونجح فريق الهلال من تقديم اعتذار لجماهيره بعد الأداء القوي والمميز الذي ظهر عليه خلال منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا، والتي ودعها من دور ربع النهائي بعدما أطاح بالعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – جواو كانسيلو.

خط الوسط: ناصر الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش.

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – داروين نونيز.

أسباب استبعاد الثنائي عن قائمة الهلال

ويدخل نادي الهلال السعودي موسمه الجديد في دوري روشن للمحترفين، قبل مواجهة فريق الرياض بقرار فني أثار الكثير من الجدل، حيث استبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الثنائي الهجومي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو من قائمة الفريق في البطولة المحلية، مع الاكتفاء بالاعتماد عليهما في بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة”.

جاء هذا القرار في ظل اللوائح الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بالإضافة إلى الخيارات التكتيكية التي فضلها إنزاجي لتوزيع عناصر الفريق بين البطولات المختلفة، فرغم أن الهلال يضم قائمة مليئة بالنجوم الأجانب في جميع المراكز، إلا أن الجهاز الفني اضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن بعض الأسماء، وكان أبرزها استبعاد المهاجم الصربي ميتروفيتش والموهبة البرازيلية ماركوس ليوناردو.

ويعتبر غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الدوري مفاجأة كبيرة، خاصة أنه كان من أبرز مهاجمي الفريق في الموسم الماضي منذ انتقاله من فولهام الإنجليزي، لكن إنزاجي قرر التركيز على دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الفريق لمهاجم بخبرته في المواجهات القارية الكبرى.

أما ماركوس ليوناردو، المهاجم الشاب القادم من الدوري البرازيلي، فلم يتمكن الهلال من قيده تحت بند “اللاعب تحت السن”، مما أدى إلى استبعاده من القائمة المحلية، ورغم أن جماهير “الزعيم” كانت تتطلع لرؤيته في مباريات الدوري، فإن إنزاجي فضل تأجيل مشاركته الرسمية إلى بطولة آسيا، حيث يسعى لاختبار إمكانياته في أجواء أكثر تنافسية.



ويدخل الهلال الموسم الجديد تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي، حيث تضع إدارة النادي والمدرب إنزاجي بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة” على رأس الأولويات، باعتبارها بوابة الهلال لاستعادة هيبته القارية، وهو ما يفسر التوجه نحو استثمار خبرة ميتروفيتش وحماس ليوناردو في هذه البطولة تحديدًا.

