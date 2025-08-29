الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة الشباب والخليج بالدوري السعودي

الشباب السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق الشباب في مواجهة قوية أمام الخليج ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستقام على  ملعب نادي الشباب بالرياض.

 

موعد مباراة الشباب والخليج بالدوري السعودي

 وستقام المباراة بين الشباب والخليج اليوم الجمعة 29/8/2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً  بتوقيت مصر.


ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة ثمانية 3 وسيعلق عليها المعلق الرياضي محمد حسين.

 

تاريخ مواجهات الشباب والخليج في دوري المحترفين

 والتقى الفريقان في دوري المحترفين، 12 مرة سابقة، حيث فاز فريق الشباب في 8 مباريات، وفاز الخليج في واحدة، وحسم التعادل 3 مباريات وسجل هجوم الشباب 23 هدفًا، بينما سجل هجوم الخليج 8 أهداف.


وبدأ الشباب تحضيراته للموسم الجديد، بالتعاقد مع المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل، ثم أقام معسكرًا في النمسا وخاص 4 مباريات، أمام الغرافة والشحانية القطريين والشارقة الإماراتي وبيستريكا السلوفيني، وبعد العودة للرياض لعب مباراة ودية أمام الرياض وانتهت بالتعادل 2-2.


وعلى مستوى التعاقدات، عزز الشباب صفوفه بالسويسري فنسنت سيرو إلى جانب مبارك الراجح وعلي مكي ومحمد المحاسنة وفيصل الصبياني وعبدالعزيز العويرضي.


ويمتلك الشباب مجموعة من اللاعبين المميزين منهم المغربي عبدالرزاق حمدالله  والبلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي دانيل بودينسي.
أما الخليج، الذي حافظ على مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، فأقام معسكرًا في هولندا ولعب خلاله أربع مباريات ودية، وبعد العودة واجه الاتفاق وديًا وانتهت بالتعادل 2-2.


ولم يكن الخليج بعيدًا عن سوق الانتقالات، إذ أبرم 9 صفقات، فتعاقد مع النرويجي جوشوا كينج واللوكسمبورجي انتوني موريس والهولندي بارت شينكيفيلد والإسباني باولو فيرنانديز واليوناني ماسوراس، وصالح العمري وماجد كنبة.

