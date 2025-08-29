الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والتعاون في الجولة الأولى

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي نادي النصر السعودي، أمام التعاون اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
النصر السعودي يدخل اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير بعد موسمه الماضي الخالي من البطولات.

ويقود كريستيانو رونالدو، فريق النصر خاصة بعد أن جدد النجم البرتغالي تعاقده مع العالمي حتى 2027.

كما ضم النصر أسماء لامعة ضمت جواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي وإينيجو مارتينيز من برشلونة الإسباني، وكينجسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني، وسيلعبون تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

 

وبعد أكثر من شهرين من تعيينه، خاض جيسوس اختباره الأول مع النصر، بكأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونج كونج، حيث وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 2-2.


فيما تعد المباراة  اختبارًا حقيقيًا للتعاون لبداية مشواره أمام أحد أقوى فرق الدوري، وانتصاره في هذا اللقاء سيمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على مراكز متقدمة.

 

موعد مباراة النصر والتعاون  والقنوات الناقلة

 وتقام مباراة النصر والتعاون مساء اليوم  على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة قنوات "ثمانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي السوبر السعودي النصر السعودي النصر والتعاون بايرن ميونخ الالماني بايرن ميونخ جورجى جيسوس جواو فيليكس

مواد متعلقة

أهلي جدة يكتفي بهدف أمام نيوم في افتتاحية الدوري السعودي (فيديو)

أهلي جدة يتقدم بهدف أمام نيوم بالشوط الأول بالدوري السعودي (فيديو)

إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر

أحمد حجازي ضد محرز، تشكيل مباراة أهلي جدة ونيوم في الدوري السعودي

إنزاجي يعلن عن صدمة للهلال قبل مواجهة الرياض في الدوري السعودي

ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين لتصفيات مونديال 2026

لجنة الحكام تناقش الحالات التحكيمية للجولة الرابعة للدوري الممتاز

بسبب أشرف داري، الجدل والانتقادات تلاحق وليد الركراكي

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads