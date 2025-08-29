الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والتعاون في الجولة الأولى

الدوري السعودي، يلتقي نادي النصر السعودي، أمام التعاون اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

النصر السعودي يدخل اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير بعد موسمه الماضي الخالي من البطولات.

ويقود كريستيانو رونالدو، فريق النصر خاصة بعد أن جدد النجم البرتغالي تعاقده مع العالمي حتى 2027.

كما ضم النصر أسماء لامعة ضمت جواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي وإينيجو مارتينيز من برشلونة الإسباني، وكينجسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني، وسيلعبون تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

وبعد أكثر من شهرين من تعيينه، خاض جيسوس اختباره الأول مع النصر، بكأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونج كونج، حيث وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 2-2.



فيما تعد المباراة اختبارًا حقيقيًا للتعاون لبداية مشواره أمام أحد أقوى فرق الدوري، وانتصاره في هذا اللقاء سيمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على مراكز متقدمة.

موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة

وتقام مباراة النصر والتعاون مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة قنوات "ثمانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.