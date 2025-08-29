بقيادة رونالدو، التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي نادي النصر السعودي، أمام التعاون اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.



النصر السعودي يدخل اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير بعد موسمه الماضي الخالي من البطولات.

كما ضم النصر أسماء لامعة ضمت جواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي وإينيجو مارتينيز من برشلونة الإسباني، وكينجسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني، وسيلعبون تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

وبعد أكثر من شهرين من تعيينه، خاض جيسوس اختباره الأول مع النصر، بكأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونج كونج، حيث وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 2-2.



التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: بيتو.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيلة التعاون المتوقعة أمام النصر

حراسة المرمى: مايلسون

خط الدفاع: أحمد عسيري – نالدو – سعيد آل عبيد – طارق عبد الله

خط الوسط: سميحان النابت – الفارو ميدران – حسن كادش – أشرف المهديوي

خط الهجوم: جواو بيدرو – سميحان النابت.

تفوق النصر في تاريخ المواجهات أمام التعاون

وتمكن النصر من فرض سيطرته في السنوات الأخيرة على التعاون، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات من أصل آخر 15 مواجهة بينهما في الدوري، مقابل 5 انتصارات فقط للتعاون وتعادلين.

اللافت أن اللقاءين الأخيرين انتهيا بالتعادل، وهو السيناريو الذي لم يتكرر سوى مرتين في تاريخ الفريقين.



وبعد التعاون أحد أكثر الأندية التي تعاني أمام فرق العاصمة، حيث خسر أمام النصر في 18 مباراة دوري، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الهلال بـ23 خسارة.

كما اهتزت شباك التعاون بـ56 هدفًا من النصر، ليصبح العالمي ثالث أكثر فريق يسجل في مرمى سكري القصيم بعد الاتحاد (58 هدفًا) والهلال (57 هدفًا).

