رياضة

موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يواجه فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي نظيره الرياض، في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي 2025-2026 في المباراة التي ستقام على ملعب المملكة آرينا.

ويخوض الهلال هذه المباراة هادفا الفوز على  الرياض، من أجل مواصلة مشوار الفوز بالدوري بعدما انتزعه فريق الاتحاد الموسم الماضي.

ونجح فريق الهلال من تقديم اعتذار لجماهيره بعد الأداء القوي والمميز الذي ظهر عليه خلال منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا، والتي ودعها من دور ربع النهائي بعدما أطاح بالعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

موعد مباراة الهلال والرياض اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 أغسطس، على ستاد المملكة أرينا، عند السابعة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2026

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرياض بث مباشر اليوم، عن طريق شبكة قنوات Thmanyah، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبالتحديد قناة Thmanyah 1 HD.

وكلفت المعلق الرياضي عبدالله الحربي، بمهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعوي.

أسباب استبعاد الثنائي عن قائمة الهلال

ويدخل نادي الهلال السعودي موسمه الجديد في دوري روشن للمحترفين، قبل مواجهة فريق الرياض بقرار فني أثار الكثير من الجدل، حيث استبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الثنائي الهجومي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو من قائمة الفريق في البطولة المحلية، مع الاكتفاء بالاعتماد عليهما في بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة”.

جاء هذا القرار في ظل اللوائح الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بالإضافة إلى الخيارات التكتيكية التي فضلها إنزاجي لتوزيع عناصر الفريق بين البطولات المختلفة، فرغم أن الهلال يضم قائمة مليئة بالنجوم الأجانب في جميع المراكز، إلا أن الجهاز الفني اضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن بعض الأسماء، وكان أبرزها استبعاد المهاجم الصربي ميتروفيتش والموهبة البرازيلية ماركوس ليوناردو.

ويعتبر غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الدوري مفاجأة كبيرة، خاصة أنه كان من أبرز مهاجمي الفريق في الموسم الماضي منذ انتقاله من فولهام الإنجليزي، لكن إنزاجي قرر التركيز على دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الفريق لمهاجم بخبرته في المواجهات القارية الكبرى.

أما ماركوس ليوناردو، المهاجم الشاب القادم من الدوري البرازيلي، فلم يتمكن الهلال من قيده تحت بند “اللاعب تحت السن”، مما أدى إلى استبعاده من القائمة المحلية، ورغم أن جماهير “الزعيم” كانت تتطلع لرؤيته في مباريات الدوري، فإن إنزاجي فضل تأجيل مشاركته الرسمية إلى بطولة آسيا، حيث يسعى لاختبار إمكانياته في أجواء أكثر تنافسية.

ويدخل الهلال الموسم الجديد تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي، حيث تضع إدارة النادي والمدرب إنزاجي بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة” على رأس الأولويات، باعتبارها بوابة الهلال لاستعادة هيبته القارية، وهو ما يفسر التوجه نحو استثمار خبرة ميتروفيتش وحماس ليوناردو في هذه البطولة تحديدًا.

الدوري السعودي الهلال والرياض الهلال السعودي الدوري السعودي اليوم القنوات الناقلة لمباراة الهلال بطولة الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين فريق الهلال فريق الرياض كأس العالم للأندية مباراة الهلال والرياض ماركوس ليوناردو منافسات كأس العالم للأندية

