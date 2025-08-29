موعد مباراة ميلان وليتشي بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، يحل فريق ميلان ضيفًا على ليتشي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2025-2026، والتي ستقام على ملعب فيا ديل ماري.

موعد مباراة ميلان أمام ليتشي الإيطالي

وتقام المباراة بين ميلان وليتشي في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2025-2026.

ويخوض ميلان لقاء اليوم، بحثًا عن أول انتصار له في مسابقة الدوري الإيطالي بعد التعثر والخسارة ضد كريمونيزي 1-2 بأول جولة.

ومن المتوقّع أن يبدأ أليجري بالتشكيلة عينها، بحضور الوافدين الجدد الكرواتي لوكا مودريتش والإكوادوري بيرفيس إستوبينيان، فضلًا عن الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

في المقابل، يسعى ليتشي للخروج بنتيجة إيجابية خاصة بعدما نجح في خطف نقطة أمام جنوى بالجولة الأولى بالدوري الإيطالي.

ترتيب ميلان وليتشي بالدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بدون رصيد من النقاط، فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

يغيب عن ميلان في لقاء ليتشي اليوم، النجم البرتغالي رافائيل لياو للمباراة الثانية في الدوري الإيطالي، بسبب معاناته من إصابة بربلة الساق اليمني.

ويتفوق ميلان على ليتشي في تاريخ المواجهات ببطولة الكالتشيو، حيث جمعتهما 38 مباراة مقسمين ما بين 23 انتصارًا للروسونيري مقابل فوزين لأصحاب الأرض في لقاء اليوم، فيما حسم التعادل نتيجة 13 مباراة بينهما.

وسجل ميلان 79 هدفًا داخل شباك ميلان، فيما استقبلت شباكه 33 هدفًا على مدار تاريخ المواجهات بينهما بالبطولة.

