أهلي جدة يكتفي بهدف أمام نيوم في افتتاحية الدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، فاز أهلي جدة بهدف دون رد أمام نيوم، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في مواجهة قوية ضمن افتتاح مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2025/ 2026.

وأحرز إيفان توني الهدف الأول لأهلي جدة في مرمى نيون مع الدقيقة 23.

تشكيل الأهلي أمام نيوم

تشكيل نيوم أمام الأهلي

ويدخل الأهلي الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى إحرازه كأس السوبر السعودي مؤخرًا، ما يمنحه دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي نيوم في المركز 18 والأخير بدون رصيد.

