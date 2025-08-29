الجمعة 29 أغسطس 2025
الاتحاد السكندري يستضيف إنبي في مواجهة قوية بالدوري

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

يستضيف الاتحاد السكندري، فريق إنبي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري  في المباراة التي ستقام  على ستاد الإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الاتحاد السكندري لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط.

 

ترتيب الاتحاد السكندري وانبي في جدول الدوري 

 ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها بعد أن خاض 4 لقاءات استطاع أن يفوز في مباراة، ويتعادل في أخرى ويتلقى الخسارة في مباراتين.

 

فيما يحتل  فريق إنبي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها بعد أن خاض 4 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في لقاءين وتلقى الخسارة في لقاء آخر.

قائمة الاتحاد السكندري أمام إنبي 

 أعلن  أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن قائمة زعيم الثغر لمواجهة نظيره إنبي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.


وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: يعتمد الفريق على كل من صبحي سليمان ومحمود جنش.

الدفاع: يضم هذا الخط مجموعة قوية من اللاعبين وهم: محمد سامي، محمود شبانة، مؤمن شريف، بالإضافة إلى أحمد محمود، كريم الديب، عمرو صالح، ومصطفى إبراهيم وأبو بكر اليادي.

الوسط: يضم القائمة لاعبين ذوي قدرة عالية على صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباراة مثل: ناصر ناصر، محمد توني، نور علاء، بالإضافة إلى هشام عادل، أدهم علاء وأحمد ناجي.

الهجوم: لضمان القوة الهجومية، ضمت القائمة كلًا من: سيفوري ايزاك، فان ديريك، فافيور أكيم، فادي فريد، وجون ايبوكا

