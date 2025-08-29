ضبط لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والانضباط فى الأسعار لفرض هيبة الدولة ووصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.

إدارة تموين العاشر من رمضان

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر، بالمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة الحسينية، وأسفرت عن ضبط (٤٩ كجم) مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم (٤٩٨٧) جنح ثان العاشر.

برطمانات صلصة منتهية

كما تم ضبط عدد (١١) باكته صلصة بداخل كل باكته (١٢) برطمان صلصة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم (٨١١١) جنح أول العاشروتم تحرير محاضر رقم ( ٨١١٢)،(٨١١٣)،(٨١١٤) جنح أول العاشر لبيعه سجائر بزيادة عن سعرها الرسمي.

التحفظ على المضبوطات

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

