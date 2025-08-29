الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

ضبط لحوم ومجمدات
ضبط لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والانضباط فى الأسعار لفرض هيبة الدولة ووصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.

إدارة تموين العاشر من رمضان 

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر، بالمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة الحسينية، وأسفرت عن ضبط  (٤٩ كجم) مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم (٤٩٨٧) جنح ثان العاشر.

برطمانات صلصة منتهية 

كما تم  ضبط عدد (١١) باكته صلصة بداخل كل باكته (١٢) برطمان صلصة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم  (٨١١١) جنح أول العاشروتم تحرير محاضر رقم ( ٨١١٢)،(٨١١٣)،(٨١١٤) جنح أول العاشر لبيعه سجائر بزيادة عن سعرها الرسمي.

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

التحفظ على المضبوطات 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين تكثيف الحملات

مواد متعلقة

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

تموين الشرقية يضبط 10.5 طن مواد غذائية مجهولة

تموين الشرقية: حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالحسينية

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads