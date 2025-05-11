بيطري الشرقية: ضبط 535 عبوة دواء ولقاحات مجهولة المصدر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة ديرب نجم، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الادوية

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى هعن محافظة الشرقية إن مدير مديرية الطب البيطرى أضاف أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٥٣٥) عبوة لـ (١٢) صنف دواء و لقاحات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم المرور على مركزي بيع أدوية احدهما مرخص والاخر غير مرخص وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بـتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية.

مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية

بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.