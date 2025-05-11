الأحد 11 مايو 2025
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بيطري الشرقية: ضبط 535 عبوة دواء ولقاحات مجهولة المصدر

ضبط ٥٣٥ عبوة دواء
ضبط ٥٣٥ عبوة دواء ولقاحات مجهولة المصدر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة ديرب نجم، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الادوية  

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى هعن محافظة الشرقية إن مدير مديرية الطب البيطرى أضاف أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٥٣٥) عبوة لـ (١٢) صنف دواء و لقاحات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم المرور على مركزي بيع أدوية احدهما مرخص والاخر غير مرخص وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بـتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية.

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مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية 

 بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية ادارة الخدمات البيطرية شرطة البيئة المسطحات المائية معارض بيع الادوية

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