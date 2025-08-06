تموين الشرقية يضبط 10.5 طن مواد غذائية مجهولة

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، ومعاقبة المتجاوزين فى حدود القانون

حملة مكبرة من إدارة تموين بلبيس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور علي الأنشطة والأسواق.

اسفرت الحملة عن ضبط 10.5 طن

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط ١٠ طن و٥٠٠ كجم عبارة عن 417 شيكارة خامات تصنيع مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية الزوامل بمركز بلبيس غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء او إفراج جمركي يثبت مصدرها.

عرض المضبوطات على الجهات المختصة

وأشار وكيل وزارة التموين الى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم (١٨١٥٢) لعام ٢٠٢٥جنح مركز شرطة بلبيس لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ مايلزم من إجراءات قانوية حيال المخالفة.

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