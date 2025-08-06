الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية يضبط 10.5 طن مواد غذائية مجهولة

ضبط مواد غذائية مجهولة
ضبط مواد غذائية مجهولة

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية  للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، ومعاقبة المتجاوزين فى حدود القانون 

تموين الشرقية: توريد 603 آلاف طن قمح حتى الآن لصوامع المحافظة

 

حملة مكبرة من إدارة تموين بلبيس

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة  أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور علي الأنشطة والأسواق. 

اسفرت الحملة عن ضبط 10.5 طن 

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط ١٠ طن و٥٠٠ كجم عبارة عن 417 شيكارة خامات تصنيع مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية الزوامل بمركز بلبيس غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء او إفراج جمركي يثبت مصدرها. 

تموين الشرقية: حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالحسينية

عرض المضبوطات على الجهات المختصة 

وأشار وكيل وزارة التموين الى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم (١٨١٥٢) لعام ٢٠٢٥جنح مركز شرطة بلبيس لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ مايلزم من إجراءات قانوية حيال المخالفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية الطب البيطري حماية المستهلك الجهات الرقابية رؤساء المراكز

مواد متعلقة

تموين الشرقية: توريد 603 آلاف طن قمح حتى الآن لصوامع المحافظة

تموين الشرقية: حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالحسينية

تموين الشرقية: ضبط٧٠ طن سمسم مجهول المصدر ببلبيس

تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

الأكثر قراءة

الظروف والأحداث تكشف معادن الناس، علاء مبارك يوجه رسالة غريبة لـ مصطفى الفقي

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

"أنا مش بقولك عايز فلوس سلف"، مصطفى كامل يكشف موقفا محرجا مع أنغام (فيديو)

الحكومة: البدء الفوري في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

بعد مبادرة التخفيض، تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

انخفاض جديد، سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن بالصاغة

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads