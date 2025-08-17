تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والعدل السيد مدير إدارة تموين الحسينية، حيث أسفرت الحملة تحرير (٢١) محضر إثبات حالة (تصرف في دقيق بلدي مدعم، خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، عدم وجود ميزان حساس.

المهندس حازم الأشموني

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما تم المرور على مستودع دقيق الحسينية لمتابعة توزيع حصص المخابز وتشديد الرقابة التموينية عليها كما تم ضبط عدد ( ١٠٠٠ لتر سولار +١٠٠٠لتر بنزين ) داخل طلمبات محطات تموين السيارات والتي تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحرير محاضر بأرقام (١٩٥٢٣, ١٩٥٢٤) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية.

كما تم ضبط (٨٠) شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة ٢٥ كجم غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بإجمالى عدد (٢) طن أرز أبيض وتم تحرير المحضر رقم (١٩٥٢١) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية.

وقال عوض الله انه تم ضبط عدد (٤٠) شيكارة سماد يوريا ٤٦.٥٪ أزوت زنة الشيكارة (٥٠ كجم) بإجمالي عدد (٢) طن سماد غير مصحوب بفواتير دالة على مصدره وتم تحرير المحضر رقم ( ١٩٥٢٢ ) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.