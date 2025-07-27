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بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان لحوم بمجزر غير مرخص

بيطرى الشرقية يضبط
بيطرى الشرقية يضبط مجزرغير مُرخص و٦ طن لحوم

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري  ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية  - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز ومدينة الإبراهيمية. 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٦) محاضر مخالفة وضبط ( ٦ طن ) لحوم  ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة وكبده مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.  

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