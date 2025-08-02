تموين الشرقية: حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالحسينية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الخارجية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

التأكد من الالتزام بالاشتراطات

للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. وتحويل المخالف منهم إلى الجهات المختصة وذلك لإنفاذ القانون وللردع أيضا.

تكليفات محافظ الشرقية

وأضاف عوض الله انه تنفيذًا لتكليفات المهندس حام الاشمونى محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بشن حملة بدائرة مركز الحسينية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية وهيئة الدواء المصرية حيث أسفرت عن تحرير محاضر منها المحضر رقم (١٧٩٢٨) جنح الحسينية محل جزارة ذبح خارج السلخانة وبدون ترخيص وبدون شهادة صحية وتم التحفظ على (٢٠) كجم لحم بلدي.

تحرير محاضر بمركز الحسينية

كما تم تحرير المحضر رقم (١٧٩٢٦) جنح الحسينية ثلاجة لحوم بدون فاتورة ( ٤)كراتين لحم جاموس مجمد ( ٨٠) ك ورقم(١٧٩٢٧) جنح الحسينية محل أعلاف بدون فاتورة (٢) طن ذرة ومحضر رقم (٢٣٩٩) جنح م أبوعمر لصيدلية بدون ترخيص ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح تداولها وتم التحفظ على كمية كبيرة من أنواع كثيرة من الأدوية.

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