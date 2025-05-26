بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم.

التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن ذلك بالإضافة إلى ثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

اللواء دكتور إبراهيم متولى

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن مديرية الطب البيطرى المتمثله فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (كمباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن)، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة.

تحرير 17 محضرا فى حملات تفتيشية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(١٧) محضر مخالفة وضبط (٢طن ٧٠ كجم ) لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة و مصنعات لحوم مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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