تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

تموين الشرقية يضبط 10.5 طن مواد غذائية مجهولة

  وجاء ذلك للتأكد من  التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

وهو ما جاء تنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، حيث أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق.

 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر منهم  المحضر رقم ( ١٧٩٨٩) جنح الحسينية لمحل قطع غيار وضبط (١٥٠) كاوتش داخلي ٨/٤٠٠، و(١٥٠ ) كاوتش داخلي ٨/٣٠٠ بدون فاتورة والمحضر رقم (١٧٩٨٧) جنح  الحسينية  لشونة مواد بناء وضبط (٢٠٠) شيكارة أسمنت، و(٥) طن حديد تسليح بدون فاتورة، ورقم (١٧٩٩١) جنح الحسينية لمحل أسمدة  وضبط (١٦) كيس هيومك أسيد وزن الكيس (٥ ك).

تموين الشرقية: توريد 603 آلاف طن قمح حتى الآن لصوامع المحافظة

وأشار وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفة.

