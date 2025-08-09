تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

وجاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وهو ما جاء تنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، حيث أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر منهم المحضر رقم ( ١٧٩٨٩) جنح الحسينية لمحل قطع غيار وضبط (١٥٠) كاوتش داخلي ٨/٤٠٠، و(١٥٠ ) كاوتش داخلي ٨/٣٠٠ بدون فاتورة والمحضر رقم (١٧٩٨٧) جنح الحسينية لشونة مواد بناء وضبط (٢٠٠) شيكارة أسمنت، و(٥) طن حديد تسليح بدون فاتورة، ورقم (١٧٩٩١) جنح الحسينية لمحل أسمدة وضبط (١٦) كيس هيومك أسيد وزن الكيس (٥ ك).

وأشار وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.