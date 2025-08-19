تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق بين مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بالحملات.

حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

المهندس أحمد القواتشى

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بالإشتراك مع مصلحة الدمغ والموازين وإدارة تموين الحسينية، برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية للمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر أرقام (١٨٢٧٩)، (١٨٢٨٠)، (١٨٢٨١)، (١٨٢٨٤ ) جنح الحسينية لمحطات مواد بترولية لكشط وشطب وإستخدام مزيل بسجل ٢١بترول والمحضر رقم (١٨٢٨٢) جنح الحسينية لمحطة مواد بترولية لعدم ممارسة النشاط.

الامتناع عن تسليم سجلات المحطة لمأمورى الضبط

وكذلك تم تحرير محضر رقم (١٨٢٨٣) جنح الحسينية ضد محطة مواد بتروليةلعدم ممارسة النشاط والإمتناع عن تقديم سجلات المحطة لمأموري الضبط القضائي والمحضر رقم (١٨٢٨٥) جنح الحسينية للإستيلاء على عدد ( ١٠) شكائر دقيق بلدي مدعم وبيعه بالسوق السوداء كما تم تشميع (٩) طلمبات بنزين وسولار للتلاعب في رصاص الطلمبات.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

