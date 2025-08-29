فوائد البلح الأحمر، يحمي من سرطان القولون والأنيميا وهشاشة العظام

فوائد البلح الأحمر، البلح الأحمر من الفاكهة الصيفية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي لمذاقه المميز، حيث يعشقه الكبار والصغار.

وفوائد البلح الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البلح الأحمر من أكثر أنواع الفاكهة التي يفضلها الكثيرون، خاصة في مواسم الحصاد ويتميز بلونه الجذاب وطعمه الحلو وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تجعله غذاء متكامل يعزز الصحة العامة للجسم.

فوائد البلح الأحمر

فوائد البلح الأحمر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البلح الأحمر للصحة:-

البلح الأحمر يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وهي سكريات سهلة الامتصاص والهضم، مما يجعله غذاء مثالي لتزويد الجسم بالطاقة الفورية، خصوصا للرياضيين والأشخاص الذين يعانون من الإرهاق أو بعد يوم طويل من الصيام.

يحتوي البلح الأحمر على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

يحتوي البلح الأحمر على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات وفيتامين C، وهذه العناصر تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بفضل غناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساهم البلح الأحمر في تنظيم ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين الدورة الدموية.

يحتوي البلح الأحمر على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد، وهي معادن ضرورية لبناء العظام والحفاظ على كثافتها، والوقاية من هشاشة العظام، وتقوية الأسنان.

البلح الأحمر غني بالحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان لتكوين الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء، مما يساعد على علاج والوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، وتحسين مستوى الطاقة وتقليل الشعور بالإرهاق.

يحتوي على مجموعة من فيتامينات B مثل (B1، B2، B6) بالإضافة إلى البوتاسيوم، وهذه العناصر تدعم صحة الأعصاب، وتحسين وظائف الدماغ، وزيادة التركيز والذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر مع التقدم في العمر.

بفضل احتوائه على فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة، فإن البلح الأحمر يساعد على تحسين مرونة البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وتعزيز نمو الشعر وتقويته، وحماية الجلد من الجفاف والتصبغات.

البلح الأحمر من الأطعمة التي ينصح بها للنساء الحوامل لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، حيث يساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الحمل، زتقوية الدم والوقاية من الأنيميا، وتسهيل عملية الولادة الطبيعية وفقًا لما أثبتته بعض الدراسات، وتعزيز إدرار الحليب للأمهات المرضعات.

على الرغم من أن البلح الأحمر غني بالسكريات، إلا أنه يحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، ولكن يجب تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

يعمل على حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم، وتعزيز وظائفه الطبيعية في تنقية الدم.

يساعد في التخلص من التعب والإرهاق، ويعمل كمنشط عام للجسم.

يساهم في تحسين النظر بفضل احتوائه على فيتامين A.

قد يساعد على تحسين الخصوبة عند الرجال والنساء.

