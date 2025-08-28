الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين لتصفيات مونديال 2026

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

منتخب الأرجنتين، أعلن المدرب ليونيل سكالوني عن القائمة الرسمية للفريق الأرجنتيني للتحضير للمحطة الدولية القادمة، حيث سيواجه فينيزويلا وإكوادور في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

قائمة منتخب الأرجنتين 

القائمة شهدت تواجد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، وجاءت على النحو التالي:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

والتر بينيتيز (كريستال بالاس)

جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)

كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)

غونزالو مونتييل (ريفر بليت)

ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)

خوان فويث (فياريال)

نيكولاس تاغليافيكو (أولمبيك ليون)

ماركوس أكونيا (ريفر بليت)

خوليو سولير (بورنموث)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

إيكسيويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)

آلان فاريلا (بورتو)

لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)

تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس باز (كومو 1907)

رودريجو دي بول (إنتر ميامي)

جيوفاني لوسيلسو (ريال بيتيس)

كلوديو إتشيفيري (باير ليفركوزن)

فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)

فالنتين كاربوني (جنوة)

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس غونزاليس (يوفنتوس)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)

وقال الموقع الرسمي لمنتخب الأرجنتين إن التانجو سيلعب مباراتين خلال الفترة من 6 لـ14 أكتوبر القادم في أمريكا، دون الكشف عن المنافسين، كما يخوض لقاء ودي في أنجولا والثاني في كيرالا بالهند، من 10 لـ 18 نوفمبر.

وستكون هذه أول مرة في التاريخ يخوض فيها منتخب الأرجنتين مباراة ودية في أنجولا والتي ستقام في العاصمة لواندا، بحسب الموقع الرسمي.

ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين تأهل رسميًا لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في المكسيك وكندا وأمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الأرجنتين أتلتيكو مدريد انتر ميامي أولمبيك مارسيليا اير ليفركوزن بطولة كأس العالم 2026 توتنهام هوتسبير ريال مدريد كاس العالم 2026 كريستيان روميرو ليونيل ميسي ليونيل سكالوني

مواد متعلقة

لجنة الحكام تناقش الحالات التحكيمية للجولة الرابعة للدوري الممتاز

بسبب أشرف داري، الجدل والانتقادات تلاحق وليد الركراكي

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عاما قبل مواجهة سلطنة عمان بكأس الخليج

أحمد حجازي VS رياض محرز، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ونيوم بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي ضد نيوم في الجولة الأولى بالدوري السعودي

افتتاح الدوري السعودي، موعد مباراة الاتفاق والخلود في غياب كوكا

من يحرس عرين الأهلي أمام بيراميدز؟

الأكثر قراءة

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

خدمات

المزيد

بعد مد فترة الحجز، الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads