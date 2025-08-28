ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين لتصفيات مونديال 2026

منتخب الأرجنتين، أعلن المدرب ليونيل سكالوني عن القائمة الرسمية للفريق الأرجنتيني للتحضير للمحطة الدولية القادمة، حيث سيواجه فينيزويلا وإكوادور في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

قائمة منتخب الأرجنتين

القائمة شهدت تواجد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، وجاءت على النحو التالي:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

والتر بينيتيز (كريستال بالاس)

جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)

كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)

غونزالو مونتييل (ريفر بليت)

ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)

خوان فويث (فياريال)

نيكولاس تاغليافيكو (أولمبيك ليون)

ماركوس أكونيا (ريفر بليت)

خوليو سولير (بورنموث)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

إيكسيويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)

آلان فاريلا (بورتو)

لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)

تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس باز (كومو 1907)

رودريجو دي بول (إنتر ميامي)

جيوفاني لوسيلسو (ريال بيتيس)

كلوديو إتشيفيري (باير ليفركوزن)

فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)

فالنتين كاربوني (جنوة)

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس غونزاليس (يوفنتوس)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)

وقال الموقع الرسمي لمنتخب الأرجنتين إن التانجو سيلعب مباراتين خلال الفترة من 6 لـ14 أكتوبر القادم في أمريكا، دون الكشف عن المنافسين، كما يخوض لقاء ودي في أنجولا والثاني في كيرالا بالهند، من 10 لـ 18 نوفمبر.

وستكون هذه أول مرة في التاريخ يخوض فيها منتخب الأرجنتين مباراة ودية في أنجولا والتي ستقام في العاصمة لواندا، بحسب الموقع الرسمي.

ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين تأهل رسميًا لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في المكسيك وكندا وأمريكا.

